Южная Корея – Германия: послематчевая пресс-конференция Син Те Йона

Наставник Южной Кореи Син Те Йон поделился впечатлениями от сенсационной победы над Германией.

"Я себя прекрасно чувствую, но и опустошения есть. Я вчера говорил, что у нас один шанс из ста, и мы им воспользовались.

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Мы победили, так что можем говорить, что все было по плану. Мы два дня изучали их стратегию, думали, что они сыграют 4-4-2/4-5-1 в атаке. Я вчера говорил игрока, что Германия будет держать мяч, а у нас будут моменты. Когда у нас появились шансы, я сказал, что ими надо воспользоваться.

Нам не получилось пройти в плей-офф, но мы обыграли Германию, так что надежда есть. Думаю, мы сможем розвиватися и прогрессировать", – цитирует специалиста портал Чемпионат.

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