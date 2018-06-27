Південна Корея – Німеччина: післяматчева прес-конференція Сін Те Йона

Наставник Південної Кореї Сін Те Йон поділився враженнями від сенсаційної перемоги над Німеччиною.

"Я себе чудово почуваю, але і спустошення є. Я вчора говорив, що у нас один шанс зі ста, і ми ним скористалися.

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Ми перемогли, так що можемо говорити, що все було за планом. Ми два дня вивчали їх стратегію, думали, що вони зіграють 4-4-2/4-5-1 в атаці. Я вчора говорив гравцям, що Німеччина буде тримати м'яч, а у нас будуть моменти. Коли у нас з'явилися шанси, я сказав, що ними треба скористатися.

Ми не вийшли в плей-офф, але обіграли Німеччину, так що надія є. Думаю, ми зможемо розвиватися і прогресувати", – цитує спеціаліста портал Чемпіонат.

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