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Південна Корея – Німеччина: післяматчева прес-конференція Сін Те Йона

19:56 314 Читать на русском
Південна Корея – Німеччина: післяматчева прес-конференція Сін Те Йона
Сін Те Йон / Фото: ФІФА

Наставник Південної Кореї Сін Те Йон поділився враженнями від сенсаційної перемоги над Німеччиною.

"Я себе чудово почуваю, але і спустошення є. Я вчора говорив, що у нас один шанс зі ста, і ми ним скористалися.

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Ми перемогли, так що можемо говорити, що все було за планом. Ми два дня вивчали їх стратегію, думали, що вони зіграють 4-4-2/4-5-1 в атаці. Я вчора говорив гравцям, що Німеччина буде тримати м'яч, а у нас будуть моменти. Коли у нас з'явилися шанси, я сказав, що ними треба скористатися.

Ми не вийшли в плей-офф, але обіграли Німеччину, так що надія є. Думаю, ми зможемо розвиватися і прогресувати", – цитує спеціаліста портал Чемпіонат.

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ЧС 20183 тур

Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
Матч завершено
2 : 0
Німеччина
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Теги
ЧС 2018 Південна Корея - Німеччина Південна Корея Південна Корея Сін Те Йон Сін Те Йон
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