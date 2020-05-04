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Роналду прибыл в Турин – звездный португалец уйдет в обсервацию

4 мая 23:19 39 Читати українською
Роналду прибыл в Турин – звездный португалец уйдет в обсервацию
Криштиану Роналду / EPA

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду прилетел в Италию, чтобы возобновить тренировки в составе "Старой синьоры". Правда, командные занятия 5-кратный обладатель "Золотого мяча" вынужден подождать.

Звездный нападающий прибыл в Турин в понедельник вечером, сообщает Football Italia.

Правительство Италии официально разрешило командам вернуться к тренировкам

Роналду должен был вернуться на Апеннины еще в воскресенье. Однако, его частный самолет не смог вылететь из Мадейры из-за ограничений на полеты в воздушном пространстве Испании. Теперь Роналду вынужден уйти на 2-недельную самоизоляцию и только потом вернется к тренировкам с партнерами по команде.

Напомним, что Совет министров Италии позволил клубам Серии А возобновить тренировки при условии соблюдения противоэпидемиологических мероприятий.

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Теги
Италия коронавирус Видеоновости Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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