Роналду прибыл в Турин – звездный португалец уйдет в обсервацию

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду прилетел в Италию, чтобы возобновить тренировки в составе "Старой синьоры". Правда, командные занятия 5-кратный обладатель "Золотого мяча" вынужден подождать.

Звездный нападающий прибыл в Турин в понедельник вечером, сообщает Football Italia.

Правительство Италии официально разрешило командам вернуться к тренировкам

Роналду должен был вернуться на Апеннины еще в воскресенье. Однако, его частный самолет не смог вылететь из Мадейры из-за ограничений на полеты в воздушном пространстве Испании. Теперь Роналду вынужден уйти на 2-недельную самоизоляцию и только потом вернется к тренировкам с партнерами по команде.

Напомним, что Совет министров Италии позволил клубам Серии А возобновить тренировки при условии соблюдения противоэпидемиологических мероприятий.

Cristiano Ronaldo est de retour à Turin ce soir accompagné de sa femme Georgina et de ses enfants.



Après un arrêt à Madrid, son jet privé est arrivé à Madère pour le récupérer. (@MadeiraSpotting) pic.twitter.com/cJvVATHDgr — CR7 inside (@CR7_inside) May 4, 2020

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