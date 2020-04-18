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Ювентус включился в борьбу за Милика

12:37 11 Читати українською
Ювентус включился в борьбу за Милика
Аркадиуш Милик

Польский форвард Аркадиуш Милик получил еще один вариант продолжения карьеры.

Ювентус хочет усилить линию атаки и рассматривает Милика одним из потенциальных вариантов – на ряду с Икарди и Жезусом. "Старая синьора" имеет серьезный козырь в переговорах с поляком.

Ключевым аргументом туринцев станет главный тренер Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport. Аркадиуш якобы заинтересован в том, чтобы воссоединиться с бывшим наставником, который привел его в Наполи и раскрыл лучшие качества.

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Контракт Милика с Наполи действует до лета 2021-го. Футболист не намерен подписывать с неаполитанцами новое соглашение, поэтому стороны с большой вероятностью прекратят сотрудничество уже этим летом. На форварда претендует Атлетико и другие топ-клубы Европы.

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