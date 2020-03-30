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Ювентус вернет Рэмзи в АПЛ – туринцы запланировали громкий обмен с Манчестер Юнайтед

14:40 114 Читати українською
Ювентус вернет Рэмзи в АПЛ – туринцы запланировали громкий обмен с Манчестер Юнайтед
Аарон Рэмзи / фото: Ювентус

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи может посодействовать возвращению в Турин Поля Погба.

Ювентус и Манчестер Юнайтед могут подорвать летний трансферный рынок звездным обменом, утверждает The Sun.

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По информации издания, в туринский клуб отправится полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба, а в обратном направлении прибудет Аарон Рэмзи. Также "Старая синьора" компенсирует манкунианцам разницу в трансферной стоимости.

Отмечается, что в таком варианте заинтересован главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер, который очень хотел бы видеть 29-летнего валлийца в составе своей команды.

Добавим, что Рэмзи присоединился к Ювентусу летом 2019 на правах свободного агента после окончания срока действия контракта с лондонским Арсеналом, однако хавбеку не удалось стать важным исполнителем в схемах Маурицио Сарри. Погба из-за травм провел лишь 6 матчей за МЮ в текущем сезоне.

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