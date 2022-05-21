Серия А, 38 тур

Фиорентина – Ювентус – 2:0

Голы: Дункан, 45, Гонсалес, 90+2 (п)

Лацио – Верона – 3:3

Голы: Кабрал, 16, Андерсон, 22, Педро, 62 – Симеоне, 6, Лазанья, 14, Онгла, 76

Лацио накануне уже гарантировал себе путевку в Лигу Европы, поэтому на последний тур осталась только репутационная задача. Вчера Рома свой последний матч сезона в Серии А выиграла и опередила заклятых врагов. Однако "орлам" было достаточно не проиграть, чтобы в итоге финишировать выше.

Верона, очевидно, была против такового сценария. Уже на 6-й минуте Симеоне открыл счет, а следом Лазанья классным ударом издали удвоил преимущество "эллинов". Однако Лацио оперативно опомнился. Героем стал Фелипе Андерсон, ассистировавший Кабралу и забивший сам. Во втором тайме бразилец еще и третий гол организовал – после его удара голкипер отбил прямо на ногу Педро. За Верону ответил экс-хавбек Карпат Мартин Огла, установивший окончательный счет – 3:3.

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Джорджо Кьеллини проводил последний матч за Ювентус против еще одной команде, за которую в свое время выступал. По иронии судьбы, опытный итальянец стал одним из виновников пропущенного мяча. После неудачной борьбы центрбека в штрафной туринцев возник хаос, в котором лучше всех сориентировался Дункан. У Перина не было шансов спасти. Забили "фиалки" и в конце второго тайма – Нико Гонсалес реализовал пенальти.

Ювентус завершил в общем-то неудачный сезон в топ-4. Лацио финишировал пятым, опередив Рому. Фиорентина завоевала путевку в Лигу конференций