Руслан Малиновский завершил сезон еще в прошлом туре – украинец получил желтую карточку и не мог сыграть с Эмполи из-за дисквалификации. Аталанта после победы Ромы над Торино потеряла шансы на Лигу Европы, но могла попасть в Лигу конференций, заняв 7 место.

Для этого нужно было обыгрывать немотивированный Эмполи, который недавно уступил сборной Украины, и надеяться, что Фиорентина потеряет очки с Ювентусом. При одинаковом количестве очков преимущество имели "фиалки", обыгравшие команду Малиновского в обоих очных матчах Серии А 2021/22.

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Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя у обеих команд было несколько моментов, чтобы открыть счет. Значительно ближе к этому была Аталанта (1.66 против 0.09 xG), пробившая по воротам Викарио сразу 22 раза – правда, только 6 из них в створ. Гульельмо спасал во всех случаях – особенно эффектен был его сейв после выстрела Бога в дальний угол. Именно кипер тосканцев стал главным героем первой 45-минутки. В то же время, не в пользу бергамасков развивалась игра во Флоренции – "фиалки" после первого тайма побеждали Ювентус.

После перерыва бергамаски продолжали давить, однако Эмполи все еще держался. Там, где не мог спасать Викарио, подстраховывал каркас ворот – как, например, после удара Бога. В одном из эпизодов кипер гостей на пару с защитником чуть не привез гол, однако повезло. Аталанта атаковала гораздо больше – Эмполи почти не переходил половину поля.

Однако это не помешало забить именно тосканцам. Штулац в касание пушечным ударом из-за пределов штрафной вогнал мяч в сетку ворот Муссо. Этот гол стал единственным в матче. 0:1 – сенсационная победа подопечных Андреаццоли.

Эмполи завершил сезон на 14-й позиции. Аталанте не помогла бы даже победа, поскольку Фиорентина таки одолела Ювентус. Соответственно, после трех лет подряд в Лиге чемпионов в следующем сезоне Малиновский и Ко в еврокубках не будут играть вообще.