toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Ювентус согласовал личный контракт с Кьезой – Фиорентина может отпустить в Турин очередную звезду

09:32 12 Читати українською
Ювентус согласовал личный контракт с Кьезой – Фиорентина может отпустить в Турин очередную звезду
Федерико Кьеза / Getty Images

Вингер "фиалок" Федерико Кьеза планирует продолжить карьеру в составе итальянского гегемона.

Ювентус договорился с отцом Федерико Кьезы о личном контракте футболиста. "Старая синьора" предложила зарплату в размере 5 миллионов евро годовых, а семья Кьезы согласилась, информирует туринская газета La Stampa.

Согласовать трансфер с Фиорентиной будет значительно сложнее. Владелец "фиалок" Рокко Коммиссо не хочет отпускать 22-летнюю звезду в Ювентус, учитывая отношения между клубами. Фиорентина больше заинтересована продать Кьезу в Манчестер Юнайтед или Интер.

Впрочем, предложение в 60 миллионов евро может помочь Ювентусу – именно столько рассчитывают получить за Федерико во Флоренции. Кьеза забил 7 голов и оформил 5 ассистов в текущем сезоне Серии А.

Напомним, что ранее в Турин переезжали другие лидеры Фиорентины – Роберто Баджо, Федерико Бернардески; можно вспомнить трансферы Джорджо Кьеллини и Фелипе Мело.

Федеріко К’єза: без татуювань та дорогих машин – талант Фіорентини створює нову футбольну династію в Італії

blog_ava
Срна описал свою роль в тренерском штабе Шахтера
06:30
99
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Италия Ювентус Ювентус Фиорентина Фиорентина Трансферы Ювентуса Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ювентус снова хочет переманить Зидана
    Італія — 19 апр193 Ювентус снова хочет переманить Зидана
11
час
:
26
мин
Брайтон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук