Ювентус согласовал личный контракт с Кьезой – Фиорентина может отпустить в Турин очередную звезду

Вингер "фиалок" Федерико Кьеза планирует продолжить карьеру в составе итальянского гегемона.

Ювентус договорился с отцом Федерико Кьезы о личном контракте футболиста. "Старая синьора" предложила зарплату в размере 5 миллионов евро годовых, а семья Кьезы согласилась, информирует туринская газета La Stampa.

Согласовать трансфер с Фиорентиной будет значительно сложнее. Владелец "фиалок" Рокко Коммиссо не хочет отпускать 22-летнюю звезду в Ювентус, учитывая отношения между клубами. Фиорентина больше заинтересована продать Кьезу в Манчестер Юнайтед или Интер.

Впрочем, предложение в 60 миллионов евро может помочь Ювентусу – именно столько рассчитывают получить за Федерико во Флоренции. Кьеза забил 7 голов и оформил 5 ассистов в текущем сезоне Серии А.

Напомним, что ранее в Турин переезжали другие лидеры Фиорентины – Роберто Баджо, Федерико Бернардески; можно вспомнить трансферы Джорджо Кьеллини и Фелипе Мело.

Федеріко К’єза: без татуювань та дорогих машин – талант Фіорентини створює нову футбольну династію в Італії