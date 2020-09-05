Новый тренер Барселоны Рональд Куман сразу дал понять, на кого из игроков он рассчитывает.

Нидерландский специалист посоветовал Луису Суаресу и Артуро Видалю тренироваться отдельно от остальной команды, информирует журналист ESPN Мои Льоренс.

Месси снова проигнорировал ПЦР-тестирование на базе Барселоны – воссоединение с командой откладывается

Оба игрока в шаге от перехода в другие клубы. Видаль уже якобы договорился с Интером, а Суареса активно сватают в Ювентус. Куман хочет, чтобы в тренировочном процессе участвовали исключительно те игроки, которые останутся в команде на следующий сезон.

Отметим, что Видаль и Суарес были лидерами Барселоны в прошлом сезоне. Уругваец провел 36 матчей, записав в свой актив 21 гол и 12 ассистов. Статистика чилийца – 46 матчей, 8 голов и 3 голевые передачи.

"Вся моя семья заплакала": первое интервью Месси после скандального решения – аргентинец уничтожил руководство Барсы