Луїс Суарес узгодив контракт з Ювентусом на два роки з можливістю продовження ще на сезон, інформує Marca.

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Зарплата уругвайця становитиме 10 млн євро на рік з урахуванням податків. До слова, це менше, ніж він отримує в Барселоні. Наразі Луїсу залишається очікувати розірвання угоди з каталонцями – у нього ще є два роки контракту з "блаугранас".

До слова, Суарес провів 36 матчів у складі каталонців у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 21 гол та 12 асистів. Також уругваєць входить до топ-3 бомбардирів Барселони, загалом забивши 198 м'ячів.

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