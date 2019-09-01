Ювентус сделал последнее предложение по Ракитичу

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич все еще может стать игроком Ювентуса.

Ювентус предпримет последнюю попытку переманить полузащитника Барселоны Ивана Ракитича перед закрытием трансферного окна, сообщает Sport.es.

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Частью соглашения должно стать хавбек туринцев Эмре Джан. Наставник Барсы Эрнесто Вальверде регулярно оставляет Ракитича на скамейке запасных в сезоне 2019/20.

По информации источника, "блаугранас" не против получить в свои ряды немецкого хавбека.

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