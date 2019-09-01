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Ювентус сделал последнее предложение по Ракитичу

18:28 98 Читати українською
Ювентус сделал последнее предложение по Ракитичу
Иван Ракитич / ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич все еще может стать игроком Ювентуса.

Ювентус предпримет последнюю попытку переманить полузащитника Барселоны Ивана Ракитича перед закрытием трансферного окна, сообщает Sport.es.

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Частью соглашения должно стать хавбек туринцев Эмре Джан. Наставник Барсы Эрнесто Вальверде регулярно оставляет Ракитича на скамейке запасных в сезоне 2019/20.

По информации источника, "блаугранас" не против получить в свои ряды немецкого хавбека.

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