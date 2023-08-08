Центральный защитник Валенсии и сборной Уругвая Факундо Гонсалес официально стал игроком Ювентуса. Как информирует официальный сайт "Старой синьоры", 20-летний игрок поставил свою подпись под трёхлетним контрактом.

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Туринский клуб не разглашает сумму трансфера.

Прошлый сезон Гонсалес провёл в составе молодёжной команды Валенсии. Скауты Юве обратили на Факундо внимание во время чемпионата мира U-20, который состоялся в июне в Аргентине. В финальном матче уругвайская команда с Гонсалесом в составе одолела Италию (1:0).

Официальный сайт Ювентуса отмечает, что Факундо – левоногий, техничный, быстрый и физически развитый игрок. "Он - современный центральный защитник", – говорится в его представлении.