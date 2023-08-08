Ювентус підписав новоспеченого чемпіона світу
Центральний захисник Факундо Гонсалес підписав контракт із Ювентусом.
Центральний захисник Валенсії та збірної Уругваю Факундо Гонсалес офіційно став гравцем Ювентуса. Як інформує офіційний сайт "Старої синьйори", 20-річний гравець поставив свій підпис під трирічним контрактом.
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Туринський клуб не розголошує суму трансферу. Минулий сезон Гонсалес провів у складі молодіжної команди Валенсії. Скаути Юве звернули на Факундо увагу під час чемпіонату світу U-20, який відбувся в червні в Аргентині. У фінальному матчі уругвайська команда з Гонсалесом у складі здолала Італію (1:0).
Офіційний сайт Ювентуса зазначає, що Факундо – лівоногий, технічний, швидкий і фізично розвинений гравець. "Він – сучасний центральний захисник", – ідеться в його представленні.