Центральний захисник Валенсії та збірної Уругваю Факундо Гонсалес офіційно став гравцем Ювентуса. Як інформує офіційний сайт "Старої синьйори", 20-річний гравець поставив свій підпис під трирічним контрактом.

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Туринський клуб не розголошує суму трансферу. Минулий сезон Гонсалес провів у складі молодіжної команди Валенсії. Скаути Юве звернули на Факундо увагу під час чемпіонату світу U-20, який відбувся в червні в Аргентині. У фінальному матчі уругвайська команда з Гонсалесом у складі здолала Італію (1:0).

Офіційний сайт Ювентуса зазначає, що Факундо – лівоногий, технічний, швидкий і фізично розвинений гравець. "Він – сучасний центральний захисник", – ідеться в його представленні.