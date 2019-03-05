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Ювентус поборется с Баварией за Асенсио

09:26 28 Читати українською
Ювентус поборется с Баварией за Асенсио
Криштиану Роналду и Марко Асенсио могут снова сыграть вместе / Фото ФК Реал

Полузащитник Реала Марко Асенсио попал в радары топовых европейских клубов.

Ювентус серьезно настроен усилить свое атакующее звено Марко Асенсио, сообщает Tuttosport.

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Туринский клуб намерен воспользоваться сложным положением испанца в лагере "сливочных". Марк не имеет гарантированного места в стартовом составе команды, поэтому рассматривает вариант с изменением клуба.

По данным Transfermarkt, переход может обойтись "Старой Синьоре" в 80 млн евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Асенсио провел 20 матчей, в которых отметился голом и 5-ю ассистами.

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