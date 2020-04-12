Ювентус определился с первой жертвой летней перестройки

Будущее левого защитника Ювентуса Алекса Сандро остается под вопросом.

Чемпионы Италии готовы рассмотреть вариант с продажей бразильца, информирует Tuttosport.

Ювентус имеет три звездные альтернативы в случае провала с трансфером Погба

Еще в прошлом сезоне позиции Сандро в клубе были очень надежными, и Ювентус отказал всем претендентам. Теперь туринцы планируют серьезную перестройку на лето, в которой 29-летний латераль рискует стать первой жертвой. ПСЖ заинтересован в подписании нового защитника на левый фланг, а Сандро был главной целью французов в течение двух последних окон.

Добавим, что бразилец провел 31 матч в текущем сезоне и отметился 4 ассистами. Его цена за Transfermarkt – 40 евро.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок