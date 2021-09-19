Ювентус – Милан: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А
20:50 - Читати українською
Ювентус принимает Милан в рамках 4-го тура Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Ювентус – Милан стартует в 21:45. Смотреть матч вживую можно на онлайн-платформе Megogo. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24.
Ювентус – Милан: стартовые составы
Ювентус: Щенсны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро – Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Рабьо – Мората, Дибала
Милан: Меньян – Томори, Кьяэр, Романьйоли, Эрнандес – Кессье, Тонали – Салемакерс, Диас, Леау – Ребич
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