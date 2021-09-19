Ювентус – Мілан: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А
20:47 - Читать на русском
Ювентус приймає Мілан в рамках 4-го туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Ювентус – Мілан стартує о 21:45. Дивитися матч наживо можна на онлайн-платформі Megogo. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24.
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Ювентус – Мілан: стартові склади
Ювентус: Щенсни – Даніло, К'єлліні, Бонуччі, Алекс Сандро – Куадрадо, Бентанкур, Локателлі, Рабйо – Мората, Дибала
Мілан: Меньян – Томорі, К'яер, Романьйолі, Ернандес – Кессьє, Тоналі – Салемакерс, Діас, Леау – Ребіч
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