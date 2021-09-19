От Ювентуса ждут реакции на чемпионство Интера. В прошлом сезоне туринцы не просто отдали свой трон, но и сделали это без борьбы. Андреа Пирло закономерно остался без работы, а Криштиану Роналду окончательно разуверился и переехал в Манчестер. Руководство так и не нашло достойной замены португальцу. Дело не только в трансферном дедлайне, но и в отсутствии ресурсов. Накануне клуб опубликовал финансовую отчетность, показала убытки в более чем 200 млн евро.

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Следовательно, главным летним трансфером Ювентуса стало возвращение Массимилиано Аллегри. Этим шагом Андреа Аньелли признал свою ошибку и теперь готов выполнять прихоти титулованного аленнаторе. Одной из таких стало подписание Мануэля Локателли. Воспитанник Милана, который раскрылся в Сассуоло, вполне может стать фигурой, вокруг которой можно строить новый Ювентус. Но для этого нужны соответствующие партнеры рядом. Пока остальные полузащитники туринцев не способны осилить футбол, который лучше всего подходит чемпиону Европы.

После прощания с Криштиану в Ювентуса больше нет форварда, который способен гарантировать три десятка голов за сезон. В клубе надеются на реинкарнацию Дибала, который на протяжении прошлой кампании страдал от травм. С аргентинцем уже пытаются продлить контракт. Также должен добавить Альваро Мората. Под руководством Аллегри испанец демонстрировал свой лучший футбол, и уже в сентябре успел дважды забить. Беспокойство вызывает лишь Мойзе Кин, которого вернули из Эвертона. Итальянец пока успел только организовать победный гол Наполи.

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Милан тоже летом потерял лидеров – Хакана Чалханоглу и Джанлуиджи Доннарумму. Однако Паоло Мальдини не развернул шумную трансферную кампанию. Подписали нового голкипера – Майка Меньян – и поработали над глубиной состава. Самым громким подписанием стал Оливье Жиру. Больше всего денег потратили не на новичков, а на выкупы тех, кто уже был в команде. Фикайо Томори и Сандро Тонали на данный момент настоящие лидеры. Также в команде появился чемпион Европы. Алессандро Флоренци не нужен Роме, поэтому отправился в очередную аренду. Место Чалханоглу должен занять Браим Диас, которого повторно "одолжили" у Реала, и открытие прошлого розыгрыша Серии А – Жуниор Мессиас.

Таким образом, Стефано Пиоли получил в свое распоряжение хорошую скамейку запасных. Теперь потеря двух-трех игроков основы не выглядит критической. И у Милана наконец добавился еврокубковый турнир, где нельзя экономить силы. Посреди недели "россонери" впервые за 7 лет вновь сыграли в Лиге чемпионов. Для главного тренера это вообще был дебют в самом престижнейшем еврокубке. Получилось довольно неплохо, но главная задача команды все же остается в чемпионате. Нужно снова финишировать в топ-4. О чемпионстве пока речь не идет, но очередной шаг вперед нужно сделать.

Ювентус – Милан: кадровая ситуация

У Массимилиано Аллегри головной боли значительно меньше. До сих пор не могут играть Артур и Кайо Жорже. Однако они, во-первых, и не были ключевыми исполнителями, а во-вторых, в нынешнем сезоне практически и не играли. К тому же восстановились Федерико Кьеза и Федерико Бернардески. Вопрос лишь в том, готовы ли они выйти с первых минут.

А вот Стефано Пиоли придется посушить голову. Не сыграют оба центрфорварда – Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. Кроме того, отдых получат Давиде Калабрия и Симон Кьяэр. Также до сих пор не покинули клубный лазарет Раде Крунич и Тьемуэ Бакайоко. Из позитива – Сандро Тонали готов играть. Ожидается, что он заменит в старте Исмаэля Беннасера, не очень убедительно сыгравшего в Ливерпуле.

Ювентус – Милан: ориентировочные стартовые составы

Ювентус: Щенсны – Данило, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Рабьо – Мората, Дибала

Милан: Меньян – Флоренци, Томори, Романьйоли, Эрнандес – Кессье, Тонали – Салемакерс, Диас, Леау – Ребич

Ювентус – Милан: прогноз "Футбол 24" – 2:1

Старт сезона у туринцев не задался. Прямо сейчас – ни одной победы в рамках Серии А позиция над зоной вылета. Да, эта ситуация давит на Ювентус, но "бьянконери" уже продемонстрировали свою мощь в Лиге чемпионов, а сегодняшняя встреча состоится на их стадионе. Поэтому, букмекеры не зря считают фаворитами именно хозяев Альянц Стэдиум.

Милан остается одной из трех команд, которые пока очков не теряли. Если победы над Кальяри и Сампдорией, при всем уважении, – не показатель, то убедительная победа над Лацио уже говорит о силе команды Пиоли. Однако сегодня "россонери" не помогут несколько важных игроков, и не понятно, в какой форме находится Сандро Тонали. Добавим сюда еще и усталость после выезда в Ливерпуль посреди недели. В такой ситуации продолжить победное шествие будет крайне сложно. Здесь успехом будет считатся, если удастся вывезти из Турина хотя бы ничью.

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