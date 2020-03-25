toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Рома затеяла неожиданный обмен игроками с Ювентусом

00:45 57 Читати українською
Рома затеяла неожиданный обмен игроками с Ювентусом
Роландо Мандрагора / ESPN

"Волки" попытаются провернуть сложный трансфер с привлечением трех клубов и двух футболистов.

Римляне нацелились на хавбека Удинезе Роландо Мандрагору, информирует TMW. Проблема в том, что у клуба нет свободных средств, чтобы заплатить за переход игрока, поскольку "джалоросси" планируют летом выкупить контракты Генриха Мхитаряна и Криса Смоллинга.

Фонсека запланировал "ограбление" Шахтера – два лидера "горняков" могут оказаться в Роме

Для того, чтобы все-таки получить Мандрагору, Рома планирует убедить Ювентус приобрести игрока Удинезе, а затем обменять его на хавбека римлян Бриана Кристанте. В туринцев есть приоритетное право выкупа Мандрагоры за 26 млн евро.

Отметим, что 22-летний Мандрагора в текущем сезоне сыграл 25 матчей в Серии А, в его активе 2 результативные передачи.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу

blog_ava
"Живу, как в боевике": сын экс-полузащитника Динамо чудом избежал смерти – в его самолет могла попасть иранская ракета
24 марта
612
Теги
Ювентус Ювентус Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Рома Рома Роландо Мандрагора Роландо Мандрагора Удинезе Удинезе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
16
час
:
49
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук