Рома затеяла неожиданный обмен игроками с Ювентусом

"Волки" попытаются провернуть сложный трансфер с привлечением трех клубов и двух футболистов.

Римляне нацелились на хавбека Удинезе Роландо Мандрагору, информирует TMW. Проблема в том, что у клуба нет свободных средств, чтобы заплатить за переход игрока, поскольку "джалоросси" планируют летом выкупить контракты Генриха Мхитаряна и Криса Смоллинга.

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Для того, чтобы все-таки получить Мандрагору, Рома планирует убедить Ювентус приобрести игрока Удинезе, а затем обменять его на хавбека римлян Бриана Кристанте. В туринцев есть приоритетное право выкупа Мандрагоры за 26 млн евро.

Отметим, что 22-летний Мандрагора в текущем сезоне сыграл 25 матчей в Серии А, в его активе 2 результативные передачи.

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