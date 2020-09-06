У разі невдачі з Луїсом Суаресом туринці готові переключитись на Альваро Морату, інформує AS.

Пірло озвучив цілі Ювентуса на сезон

Ювентус розглядає варіант з обміном, щоб зекономити гроші на інші цілі. В зоні ризику троє гравців – Бернардескі, Ремзі та Дуглас Коста. Атлетіко розпочне торги за Морату з доволі серйозної позначки – 80 млн євро.

Нагадаємо, що іспанець виступав за Ювентус з 2014 по 2016 роки і двічі ставав чемпіоном Італії.

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