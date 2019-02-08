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Ювентус готов отдать Дибалу за Иско и Марсело, – СМИ

10:19 202 Читати українською
Ювентус готов отдать Дибалу за Иско и Марсело, – СМИ
Пауло Дибала / соцсети

Игроки Реала Иско и Марсело могут перейти в Ювентус в обмен на форварда Пауло Дибалу.

Ювентус готовит суперпредложение Реалу за защитника Марсело и хавбека Иско, сообщает Don Balon.

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Туринцы в обмен на двух игроков готовы отдать одного из своих лидеров Пауло Дибалу. Но также Реал должен будет доплатить 20 млн евро.

Аргентинец оценивается примерно в 120 млн евро, но "королевский клуб" может сбить цену, если предложит кого-то из своих футболистов. Ранее сообщалось, что главной целью "сливочных" является вингер Челси Эден Азар.

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