Ювентус готовий віддати Дибалу за Іско та Марсело, – ЗМІ

Англія — 01:06 6155
-
Еміліано Сала знайдений мертвим – поліція підтвердила, що тіло належить футболісту
-
Кубок Іспанії: Бетіс не втримав перемогу над Валенсією, Хоакін забив гол прямим ударом з кутовогоІспанія — 7 лют 680
-
Герої та лузери Ель Класіко: Коутінью пора в Лондон, на Марсело чекають в Турині, реінкарнація Хаві та перемога СоларіІспанія — 7 лют 3896
-
Ярмоленко пропустить більше, ніж очікувалось – українець не зіграє у цьому сезоніАнглія — 7 лют 2117
-
Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – талант Бенфіки, який закохав у себе футбольну ЄвропуПортугалія — 7 лют 2049
Всі новини