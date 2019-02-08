Ювентус готовий віддати Дибалу за Іско та Марсело, – ЗМІ

Гравці Реала Іско та Марсело можуть перейти в Ювентус в обмін на форварда Пауло Дибалу.

Ювентус готує суперпропозицію Реалу за захисника Марсело та хавбека Іско, повідомляє Don Balon.

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Туринці в обмін на цих двох гравців готові віддати одного зі своїх лідерів Пауло Дибалу. Але також Реал повинен буде доплатити 20 млн євро.

Аргентинець оцінюється приблизно в 120 млн євро, але "королівський клуб" може збити ціну, якщо запропонує когось зі своїх футболістів. Раніше повідомлялось, що головною ціллю "вершкових" є вінгер Челсі Еден Азар.

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