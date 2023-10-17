Ювентус достиг соглашения с прокуратурой по поводу срока дисквалификации Фаджиоли
Полузащитник Ювентуса Николо Фаджиоли получит семимесячный бан. Он заключил сделку о признании вины.
Фаджиоли делал ставки на матчи, что запрещено законодательством. Когда эта информация была обнародована, туринская прокуратура начала расследование и доказала вину футболиста. Игроку угрожала трёхлетняя дисквалификация, но он пошёл на сотрудничество со следствием.
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Как информирует Gazzetta dello Sport, в связи с этим срок бана Фаджиоли сократился всего лишь до 7 месяцев. Через 15 дней об этом будет объявлено официально.
Фаджиоли будет заниматься с психологом Паоло Жарре – игрок хочет порвать с прошлым и избавиться от игровой зависимости.
В этом сезоне Николо сыграл за Ювентус в шести матчах Серии А, голами и предупреждениями не отличался.
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