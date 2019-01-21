Ювентус дома разгромил Кьево

Ювентус в заключительном матче 20-го тура итальянской Серии А одержал победу над Кьево.

Чемпионат Италии 2018/2019, 20-й тур

Ювентус – Кьево – 3:0

Голы: Дуглас Коста, 13, Джан, 45, Ругани, 84

Нереализованный пенальти: Роналду, 53

Матч на в Турине между первой и двадцатой командой Серии А не предвещал ничего хорошего для последней. Ювентус очень быстро взялся за дело, вырвавшись вперёд уже на 13-й минуте – это Дуглас Коста забил свой первый гол в сезоне пушечным выстрелом с дистанции в правую девятку. Через три минуты Роналду упал в штрафной и претендовал на пенальти, но арбитр его не назначил. Кроме того, кураж поймал голкипер Соррентино, который парировал несколько ударов Бернардески и Роналду. Пробить его удалось лишь на 45-й минуте: Паоло Дибала прошёл нескольких защитников и отдал на Джана, а тот из пределов штрафной открыл счёт своим голам за Юве – 2:0.

На старте второго тайма "бьянконери" продолжили давление на ворота Кьево, но Соррентино не сдавался. На 48-й он спас веронцев после замыкания головой с нескольких метров в исполнении Алекса Сандро, на 53-й отразил пенальти Роналду, а на 74-й ещё и вытащил его удар из пределов штрафной в девятку. Несколько раз пришлось вступить в игру и Перину, который парировал удары Стеминского и Киина в середине второго тайма. В конце концов, атакующий порыв Юве оказался непосильным для обороны гостей, что вылилось в третий гол: на 84-й минуте Бернардески выполнил подачу в штрафную, а Диего Ругани пробил в правый угол – 3:0. Разгром.

Таким образом, Ювентус набрал 56 очков и продолжил лидировать в турнирной таблице с отрывом от второго места в девять пунктов. Кьево остался на последней позиции, имея в активе лишь 8 зачётных баллов.