"Футбол 24" розказує про вирішальні битви за півфінал Ліги Європи 2022/23. Звіт матчів у Римі, Лісабоні та Сент-Жилуазі читайте у цій новині.

Ліга Європи УЄФА 2022/23, чвертьфінал, матчі-відповіді

Рома – Фейєнорд – 4:1 (сумарний рахунок 4:2)

Голи: Спінаццола, 60, Дибала, 89, Ель-Шаараві, 101, Пеллегріні, 109 – Пайшау, 81

Вилучення: Хіменес, 120+1 (Фейєнорд)

Спортінг – Ювентус – 1:1 (сумарний рахунок 1:2)

Голи: Едвардс, 20 (пен) – Рабйо, 9

Уніон Сент-Жилуаз – Байєр – 1:4 (сумарний рахунок 2:5)

Голи: Терхо, 65 – Діабі, 2, Баккер, 38, Фрімпонг, 61, Гложек, 79

Француз приносить італійцям перемогу над португальцями

Ювентус, який сьогодні святкував скасування -15 очок у Серії А, приїхав у гості до Спортінга. Перша зустріч завершилась мінімальною перемогою туринців, а на 9-й хвилині матчу-відповіді гол забив Рабйо. Адрієн зачепився за скидку після кутового, розстрілявши ворота португальців.

Француз відзначився 11-м голом у сезоні. Таким чином, Рабйо став найбільш результативним півзахисником серед усіх хавбеків Серії А.

Лісабонці доволі швидко відігрались, заробивши пенальті на 20-й хвилині. Едвардс впевнено його реалізував. Надалі матч проходив на рівних, однак гольових моментів більше було у господарів – зокрема, Діоманд, Ешгаю та Коатес не влучили у площину воріт з 5-10 метрів. Схожий епізод був і у Влаховіча.

На жаль для прихильників Спортінга, забити ще один гол не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию, внаслідок якої Ювентус став півфіналістом Ліги Європи 2022/23!

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Рома після поразки в Роттердамі приймала Феєнорд. "Джалороссі" треба було відіграти лишень один м'яч, аби відновити статус-кво, однак без Дибали й Абрахама (через травми їх притримали у запасі) ця справа затягнулась. Та і сам матч був неприємним для "Стадіо Олімпіко" – господарі створили немало моментів, але нідерландці не поступались у гостроті.

Відкрити рахунок у матчі-відповіді "вовки" змогли аж на 60-й хвилині. Героєм став Спінаццола, який підхопив відскок у штрафному й покотив м'яч у дальній кут. На 77-й Крістанте ще й другий гол провів, але його не зарахували через фол від свіжого Абрахама.

А от Феєнорд на 81-й забив чисто – це Пайшау замкнув подачу від Шиманскі. Від безславного вильоту римлян врятував Дибала, який вийшов на заміну. На 89-й хвилині він прийняв класний пас від Пеллегріні, розвернувся навколо Траунера в штрафному й прошив голкіпера – 2:1! Цей гол перевів гру в овертайм, який нідерландці цілковито провалили.

Господарі ж створили низку моментів і забили ще два голи. На 106-й хвилині Пеллегріні прийняв скидку від Дибали, хитнув Віффера й віддав проникний пас Абрахаму, а той прострілив на Ель-Шаараві – 3:1! На 108-й же Абрахам відкрився під передачу Дибали й вистрілив у голкіпера, а Пеллегріні зіграв на добиванні – 4:1! Таким чином, Рома стала четвертим італійським півфіналістом у сезоні.

Бундесліга таки матиме півфіналіста

Байєр розбив сенсаційний Уніон Сент-Жилуаз. Вдома бельгійці видряпали результативну нічию (1:1), але по грі "фармацевти" були значно кращими – на виїзді ж вони виглядали не дуже виразно. За годину підопічні Хабі Алонсо провели лишень 5 ударів по воротах, однак цього вистачило для розгрому!

Вже на 66-й секунді серія помилок господарів перед штрафним завершилась найбільш раннім голом Байєра в ЛЄ за всю історію – його забив Муса Діабі. На 38-й хвилині німці розкатали контратаку 3-в-2, завершивши її влучним ударом Баккера – 0:2. На 60-й голкіпер Уніона обрізався під пресингом, а Фрімпонг покарав третім м'ячем.

Бельгійці змогли розмочити рахунок на 65-й хвилині зусиллями Терхо, але це був їхній останній гол у єврокубках в поточному сезоні. На 79-й Гложек ще й добив суперника. 1:4 у Сент-Жилуазі та 2:5 загалом – Байєр крокує у півфінал.

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