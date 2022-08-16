"Старая синьора" удачно стартовала в Серии А 2022/23, разбив дома Сассуоло. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Три очка туринцам принесли точные удары Анхеля Ди Марии и Душана Влаховича (последний оформил дубль). Для аргентинца этот гол стал дебютным в футболке Ювентуса – на 26-й минуте Анхель классно пробил с лёта, поразив ворота "нероверди". Мяч отскочил от газона, перелетел Консильи и оказался в сетке.

Ювентус разбил Сассуоло благодаря перфомансу Ди Марии и Влаховича, Наполи разгромил Верону в матче с семью голами

Незадолго до перерыва Влахович реализовал пенальти, который сам и заработал. На старте второй половины игры серб оформил дубль. Сассуоло неудачно вышел из обороны, Ди Мария перехватил мяч и отдал на Влаховича, который поразил ближний угол .

У Сассуоло было несколько моментов, чтобы забить свой гол, но надежно действовал Маттиа Перин. 3:0 – уверенный старт Ювентуса в новом чемпионате.