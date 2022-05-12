Интер выиграл Кубок Италии, перестрелив в финале Ювентус. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды выдали настоящее шоу. Обменялись быстрыми голами в каждом из таймов. Барелла шикарным ударом издалека вывел Интер вперед, а Сандро после перерыва сравнял счет.

Интер перестрелял Ювентус в огненном финале Кубка Италии – качели, красивые голы и пенальти, похоронившие туринцев

Влахович реализовал выход один на один и приблизил Ювентус к трофею. Интер отыгрался поближе к концу основного времени – Лаутаро заработал пенальти, а Чалханоглу реализовал.

Игра перешла в овертаймы, где сильнее был Интер. Дублем отличился Перишич: сначала забил с 11 метров после нарушения против Шкриньяра, а затем поставил эффектную точку.

Интер выиграл первый Кубок Италии за 11 лет, а Ювентус впервые за это время завершил сезон без трофеев.