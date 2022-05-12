Начало битвы на Олимпико сложилось для Интера просто роскошно. После неудачной подачи углового атака миланцев пошла вторым темпом и завершилась голом Бареллы. Чемпиона Европы легко пустили на ударную позицию перед штрафной, и он попал в дальний угол – 0:1 на 6-й минуте. Ювентус мог ответить в середине тайма, однако Ханданович отразил плотный удар Влаховича.

Ювентус визначився з долею Аллегрі після невдалого сезону – ситуацію не змінить навіть Кубок Італії

Туринцы отложили вопрос камбека на начало второй половины. На 50-й минуте подопечные Аллегри навалились большими силами и с третьей попытки таки добились своего – Ханданович неуклюже отразил удар Сандро в свои ворота. Миланцы едва успели разыграть мяч и пропустили снова. Влахович из центра поля добежал к воротам соперника, элегантно убрал Д'Амброзио, влепил в голову Хандановичу, но сам и добил – 2:1.

Интер перевел игру в экстратаймы благодаря пенальти. Опытный Бонуччи легко подтолкнул Лаутаро, а тот с огромным удовольствием упал на газон. Арбитр Пауло Валери назначил "точку", с которой Чалханоглу идеально пробил в правую девятку.

На 98-й минуте Ювентус "привез" еще один нелепый пенальти, когда Де Лигт завалил Де Врея в нидерландском сражении. Чалханоглу уже заменили, но Перишич пробил не хуже. Подопечные Аллегри сразу бросились на штурм и попали в плен. Интер разыграл образцовую контратаку, которую красиво завершил тот же Перишич – 2:4. Аллегри начал истерить, за что получил удаление.

Ювентус сдулся и даже не мечтал о спасении. Второй экстратайм мирно докатился до победы Интера – 8-й Кубок Италии в истории "нерадзурри"! Впереди 2 последних тура Серии А, где отставание от соседей из Милана составляет 2 очка.

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