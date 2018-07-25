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Юргорден – Мариуполь: приазовцы прибыли в Стокгольм

23:43 9 Читати українською
Юргорден – Мариуполь: приазовцы прибыли в Стокгольм
Мариуполь / ФК Мариуполь

В среду после обеда делегация Мариуполя прибыла в Стокгольм на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против местного Юргордена.

Приазовцы прибыли в столицу Швеции в среду, сообщает официальный сайт Мариуполя.

Юргорден – Мариуполь: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Главный тренер "чаек" Александр Бабич взял на матч с Юргорденом 20 игроков. Дома остались Игорь Быковский и Владислав Савин. Украинская команда уже поселилась в стокгольмском отеле Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad. Он расположен в пяти минутах езды от Теле2 Арены –многофункционального стадиона, на котором приазовцы сыграют против Юргордена.

Напомним, что первый матч противостояния Юргорден – Мариуполь состоится уже завтра, 26 июля, в Швеции. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало встречи в 20:00.

Маріуполь у Стокгольмі

Маріуполь у Стокгольмі

Маріуполь у Стокгольмі

Фото: ФК Мариуполь

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
до матча
20
час
:
12
мин
Мариуполь
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Мариуполь Мариуполь Лига Европы Юргорден Юргорден Юргорден - Мариуполь
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