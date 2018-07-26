Юргорден – Маріуполь: приазовці прибули до Стокгольма

У середу по обіді делегація Маріуполя прибула до Стокгольма на перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти місцевого Юргордена.

Приазовці прибули в столицю Швеції в середу, повідомляє офіційний сайт Маріуполя.

Юргорден – Маріуполь: де дивитись онлайн матч Ліги Європи

Головний тренер "чайок" Олександр Бабич взяв на матч із Юргорденом 20 гравців. Вдома залишилися Ігор Биковський і Владислав Савін. Українська команда вже оселилася в стокгольмському готелі Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad. Він розміщений за п'ять хвилин їзди від Теле2 Арени – багатофункціонального стадіону, на якому гратимуть приазовці проти Юргордена.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Юргорден – Маріуполь відбудеться вже завтра, 26 липня, у Швеції. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Початок зустрічі о 20:00.

Фото: ФК Маріуполь