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Юргорден – Маріуполь: приазовці прибули до Стокгольма

25 липня 23:43 75 Читать на русском
Юргорден – Маріуполь: приазовці прибули до Стокгольма
Маріуполь / ФК Маріуполь

У середу по обіді делегація Маріуполя прибула до Стокгольма на перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти місцевого Юргордена.

Приазовці прибули в столицю Швеції в середу, повідомляє офіційний сайт Маріуполя.

Юргорден – Маріуполь: де дивитись онлайн матч Ліги Європи

Головний тренер "чайок" Олександр Бабич взяв на матч із Юргорденом 20 гравців. Вдома залишилися Ігор Биковський і Владислав Савін. Українська команда вже оселилася в стокгольмському готелі Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad. Він розміщений за п'ять хвилин їзди від Теле2 Арени – багатофункціонального стадіону, на якому гратимуть приазовці проти Юргордена.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Юргорден – Маріуполь відбудеться вже завтра, 26 липня, у Швеції. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Початок зустрічі о 20:00.

Маріуполь у Стокгольмі

Маріуполь у Стокгольмі

Маріуполь у Стокгольмі

Фото: ФК Маріуполь

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Юргорден - Маріуполь: Четвер 26 липня 2018

Юргорден
до матчу
19
год
:
13
хв
Маріуполь
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Теги
Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Юргорден Юргорден Юргорден - Маріуполь
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