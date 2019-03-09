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Юрчишин розповів, чого не вистачає Шведу для виходу на топ-рівень

12:39 401 Читать на русском
Юрчишин розповів, чого не вистачає Шведу для виходу на топ-рівень
Мар'ян Швед (ліворуч) / ФК Карпати

Колишній гравець і тренер львівських Карпат Степан Юрчишин поділився думками щодо вінгера "левів" Мар'яна Шведа.

"Знаєте, зараз у грі "зелено-білих" дуже багато залежить від Мар'яна Шведа. Якщо він в ударі, то на суперника чекають неприємності, якщо не потрапляє в гру, то й Карпати не вражають.

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І якщо бомбардир львів'ян дійсно хоче стати сильним футболістом, то йому потрібно стабілізувати гру, інакше й виклик до збірної України буде лише епізодом. Сподіваюся, що в поєдинку з Шахтарем Мар'ян захоче показати себе і з його допомогою Карпати складуть конкуренцію Шахтарю. Адже не варто забувати, що "зелено-білі" ще не гарантували собі збереження прописки в еліті", – розповів Юрчишин в інтерв'ю Команді №1.

До слова, Мар'ян Швед у сезоні 2018/19 провів 19 матчів в УПЛ, у яких забив 11 м'ячів. Поєдинок із Шахтарем на виїзді Карпати зіграють у неділю, 10 березня.

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Степан Юрчишин
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