Юрчишин розповів, чого не вистачає Шведу для виходу на топ-рівень

Колишній гравець і тренер львівських Карпат Степан Юрчишин поділився думками щодо вінгера "левів" Мар'яна Шведа.

"Знаєте, зараз у грі "зелено-білих" дуже багато залежить від Мар'яна Шведа. Якщо він в ударі, то на суперника чекають неприємності, якщо не потрапляє в гру, то й Карпати не вражають.

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо

І якщо бомбардир львів'ян дійсно хоче стати сильним футболістом, то йому потрібно стабілізувати гру, інакше й виклик до збірної України буде лише епізодом. Сподіваюся, що в поєдинку з Шахтарем Мар'ян захоче показати себе і з його допомогою Карпати складуть конкуренцію Шахтарю. Адже не варто забувати, що "зелено-білі" ще не гарантували собі збереження прописки в еліті", – розповів Юрчишин в інтерв'ю Команді №1.

До слова, Мар'ян Швед у сезоні 2018/19 провів 19 матчів в УПЛ, у яких забив 11 м'ячів. Поєдинок із Шахтарем на виїзді Карпати зіграють у неділю, 10 березня.