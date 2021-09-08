Юрченко ведет переговоры с турецким клубом
16:35 - Читати українською
Экс-игрок Зари Владлен Юрченко может усилить аутсайдера турецкого первенства.
Гиресунспор заинтересован в услугах украинского полузащитника Владлена Юрченко, сообщает Giresunsporgazete.
Барселона официально отпустила Пьянича в Бешикташ
Представители бывшего футболиста Зари уже ведут переговоры с турецким клубом. 27-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из луганского клуба. Ранее, СМИ отмечали об интересе к Владлену от польских клубов.
После трех туров турецкой Суперлиги Гиресунспор расположился на дне турнирной таблицы без набранных очков.
Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter