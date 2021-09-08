Гиресунспор заинтересован в услугах украинского полузащитника Владлена Юрченко, сообщает Giresunsporgazete.

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Представители бывшего футболиста Зари уже ведут переговоры с турецким клубом. 27-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из луганского клуба. Ранее, СМИ отмечали об интересе к Владлену от польских клубов.

После трех туров турецкой Суперлиги Гиресунспор расположился на дне турнирной таблицы без набранных очков.

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