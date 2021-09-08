Гіресунспор зацікавлений у послугах українського півзахисника Владлена Юрченка, повідомляє Giresunsporgazete.

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Представники колишнього футболіста Зорі вже ведуть перемовини з турецьким клубом. 27-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента після відходу з луганського клубу. Раніше, ЗМІ зазначали про інтерес до Владлена від польських клубів.

Після трьох турів турецької Суперліги Гіресунспор розташувався на дні турнірної таблиці без набраних очок.

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