Юрченко веде перемовини з турецьким клубом
16:35 - Читать на русском
Екс-гравець Зорі Владлен Юрченко може підсилити аутсайдера турецької першості.
Гіресунспор зацікавлений у послугах українського півзахисника Владлена Юрченка, повідомляє Giresunsporgazete.
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Представники колишнього футболіста Зорі вже ведуть перемовини з турецьким клубом. 27-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента після відходу з луганського клубу. Раніше, ЗМІ зазначали про інтерес до Владлена від польських клубів.
Після трьох турів турецької Суперліги Гіресунспор розташувався на дні турнірної таблиці без набраних очок.
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