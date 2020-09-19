Бывший атакующий хавбек ливанской сборной и ряда местных клубов Мохамед Атви умер от огнестрельного ранения в голову.

32-летний футболист скончался в больнице, куда попал с пулевым ранением головы, сообщает Al Jazeera.

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Атви был ранен во время похорон жертвы недавнего взрыва в порту Бейрута. Полузащитник шел по улице недалеко от траурной процессии и получил шальное пулевое ранение во время выстрелов в воздух – традиционного ритуала во время похоронных церемоний в арабских странах. Спасти жизнь местной звезды врачи не смогли.

Отметим, что Мохамед Атви начал профессиональную карьеру в Триполи. Также он защищал цвета Тамадона, Ансара, Ахаа Ахли, провел 3 поединка в составе сборной Ливана.

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