Начало встречи ничем интересным не запомнилось. Первого момента пришлось ждать до 24 минуты, но он не завершился голом. Через несколько минут Заря открыла счет в матче. Русин успешно пробил и вывел свою команду вперед.

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В начале второй половины игры подопечные ван Леувена удвоили свое преимущество. Голом отличился Имереков. На 70-й минуте Булеца забил третий мяч в ворота львовян. Единственный гол за львовскую команду забил Бугай под занавес встречи.

В 17 матчах сезона луганчане одержали уже 10 побед. За всю историю выступлений Зари в чемпионате Украины только двум тренерам удавалось добыть такой результат – Виктору Скрипнику и теперь Патрику ван Леувену. Напомним, что луганская команда занимает третье место, имея в своем активе 34 очка. Львов находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

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