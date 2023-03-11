Юбилейная победа ван Леувена: видеообзор матча Заря – Львов – 3:1
Заря принимала Львов в рамках 17-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Начало встречи ничем интересным не запомнилось. Первого момента пришлось ждать до 24 минуты, но он не завершился голом. Через несколько минут Заря открыла счет в матче. Русин успешно пробил и вывел свою команду вперед.
Лидер Зари вернулся в Украину после клинической смерти – известный вердикт врачей
В начале второй половины игры подопечные ван Леувена удвоили свое преимущество. Голом отличился Имереков. На 70-й минуте Булеца забил третий мяч в ворота львовян. Единственный гол за львовскую команду забил Бугай под занавес встречи.
В 17 матчах сезона луганчане одержали уже 10 побед. За всю историю выступлений Зари в чемпионате Украины только двум тренерам удавалось добыть такой результат – Виктору Скрипнику и теперь Патрику ван Леувену. Напомним, что луганская команда занимает третье место, имея в своем активе 34 очка. Львов находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.
Заря одолела Львов и оторвалась от Динамо – дубль новичка, красота чемпиона мира и юбилей Ван Леувена