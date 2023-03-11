Початок зустрічі нічим цікавим не запам'ятався. Першого моменту довелося чекати до 24 хвилини, але він не закінчився голом. Через декілька хвилин Зоря відкрила рахунок у матчі. Русин вдало пробив і вивів свою команду вперед.

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На початку другої половини гри підопічні ван Леувена подвоїли свою перевагу. Голом відзначився Імереков. На 70 хвилині Булеца забив третій м'яч у ворота львів'ян. Єдиний гол за львівську команду забив Бугай під завісу зустрічі.

У 17 матчах сезону луганці здобули вже 10 перемог. За всю історію виступів Зорі в чемпіонаті України тільки двом тренерам вдавалося здобути такий результат – Віктору Скрипнику і тепер Патріку ван Леувену. Надаємо, що луганська команда посідає наразі третю сходинку, маючи у своєму активі 34 очки. Львів перебуває на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ.

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