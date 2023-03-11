Ювілейна перемога ван Леувена: відеоогляд матчу Зоря – Львів – 3:1
Зоря приймала Львів в рамках 17 туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
Початок зустрічі нічим цікавим не запам'ятався. Першого моменту довелося чекати до 24 хвилини, але він не закінчився голом. Через декілька хвилин Зоря відкрила рахунок у матчі. Русин вдало пробив і вивів свою команду вперед.
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На початку другої половини гри підопічні ван Леувена подвоїли свою перевагу. Голом відзначився Імереков. На 70 хвилині Булеца забив третій м'яч у ворота львів'ян. Єдиний гол за львівську команду забив Бугай під завісу зустрічі.
У 17 матчах сезону луганці здобули вже 10 перемог. За всю історію виступів Зорі в чемпіонаті України тільки двом тренерам вдавалося здобути такий результат – Віктору Скрипнику і тепер Патріку ван Леувену. Надаємо, що луганська команда посідає наразі третю сходинку, маючи у своєму активі 34 очки. Львів перебуває на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ.
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