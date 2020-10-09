КДК УАФ рассмотрел обращение Горняка-Спорт, в котором клуб оспаривал результат матча 1/16 финала Кубка Украины против СК Днепр-1 (3:5 в дополнительное время).

В обращении клуб из Горишних Плавней ссылался на неправильное использование наставником СК Днепр-1 Игорем Йовичевичем возможностей для замен в дополнительное время. Гости в экстра-тайме сделали две замены, использовав для этого две возможности (одну из которых не были использованы в основное время).

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КДК УАФ не нашел нарушений в действиях тренерского штаба СК Днепр-1 и оставил в силе результат матча против Горняка-Спорт (3:5 в дополнительное время), сообщает официальный сайт УАФ.

Отмечается, что особенности использования замен и возможностей для замен в основное и дополнительное время матча не должны отображаться в Регламенте Кубка Украины, поскольку они прописаны в соответствующей статье Правил игры (с учетом циркуляра 19 IFAB). Замены, проведенные СК Днепр-1 в матче против ФК Горняк-Спорт, отвечали действующим Правилам игры.

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