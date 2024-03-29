Саудівська Про ліга, 25 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Раед – 1:3

Голи: Бурке, 20 (пен.) – Ель-Беркауї, 15, Фузаїр, 31, Тавареш, 56

Аль-Іттіфак – Аль-Ахлі – 2:2

Голи: Фофана, 45+3, Аль-Бурайкан, 49 (аг) – Аль-Бурайкан, 8, Аль Аммар, 88

Аль-Іттіхад – Аль-Фейха – 3:1

Голи: Хамдалла, 30, Аль Хамді, 45+2, Аль Сахафі, 90+4 – Сабірі, 25 (пен.)

Нереалізований пенальті: Бензема, 20 (А-І)

Аль-Раед продовжив безпрограшну серію до 3 матчів. Команда Ігора Йовічевіча здобула надважливу перемогу на полі прямого конкурента – Аль-Ахдуда. Екс-тренер Шахтаря відірвався від зони вильоту на 5 очок.

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Аль-Іттіфак і Аль-Ахлі можуть похизуватися легендарними екс-представниками Ліверпуля – Джеррард, Вейналдум проти Фірміно. Щоправда, героями очного матчу стали інші персони. Фірас Аль-Бурайкан забив своїм та чужим, а екс-зірка Ман Сіті Ріяд Марез оформив два асисти.

Карім Бензема продовжує страждати. Востаннє володар "Золотого м'яча" забивав у чемпіонаті 4 місяці тому. Сьогодні навіть пенальті не вдалося реалізувати. На щастя, партнери взяли відповідальність на себе і організували перемогу над Аль-Фейхою. Аль-Іттіхад у боротьбі за третє місце скоротив відставання від Аль-Ахлі до 2 очок.

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