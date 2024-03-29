Футбол – это не только яркие голы и выдающиеся победы, но и поддержка, человечность и поступки, которыми восхищаются миллионы. История ЛЧ помнит много таких случаев, и один из них случился даже в финале турнира.

Барселона времен Пепа Гвардиолы – это футбольный эталон во всех проявлениях. Конечно, симуляция Бускетса не украшает историю "блаугранас", однако в стане каталонцев случилась другая вдохновляющая история, о которой почему-то вспоминают крайне редко.

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Удачный год и трагедия Абидаля

Сезон 2010/2011 складывался для подопечных Хосепа Гвардиолы более чем успешно. Команда уверенно двигалась к чемпионскому титулу и финалу Кубка Испании, путь в Лиге чемпионов также был не слишком тернистым. Очередная страница каталонской футбольной сказки, не иначе.

Однако вскоре в СМИ появилась новость, которая стала шоком – у защитника каталонцев Эрика Абидаля обнаружили опухоль печени. В марте 2011 года футболист был вынужден лечь под нож хирурга, а за его здоровье и жизнь болел весь футбольный мир.

Клуб был сдержанным в комментариях и пытался всячески защитить своего игрока от излишнего внимания.

Эрика могут выписать в течение недели. Он сконцентрируется на реабилитации, его здоровье – это главное. Мы просим об уважении к его частной жизни и больше не будем предоставлять никаких комментариев.

Поддержка клуба дала результат – вскоре Эрик вернулся и стал героем вдохновляющей истории.

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Знаменитая человечность Пуйоля

Карлес Пуйоль – это игрок, которого непременно уважали даже заклятые соперники. Капитан Барселоны был примером неуступчивости и справедливости, никогда не симулировал и держал дисциплину в раздевалке. Символично, что именно к нему пришла идея поступка, который не менее красивый, чем тики-така в исполнении его команды.

Барса добыла путевку в финал турнира, одолев мадридский Реал. Игроки "блаугранас" ждали решающего матча и мечтали о трофее. Во время одного из таких разговоров к Карлесу пришла вдохновляющая идея.

Хави спросил меня, что я буду чувствовать, когда снова подниму над головой кубок Лиги чемпионов. В тот момент я понял, что вывести команду на поле с капитанской повязкой и первым поднять кубок должен Эрик. Это было бы красиво, красиво, как сам футбол. Он боролся, он это заслужил как никто. Момент, когда ко мне пришла эта идея, является для меня просто легендарным.

Фартовый капитан

Пуйоль сдержал обещание, которое дал сам себе – перед финалом ЛЧ он сообщил команде, что при любых обстоятельствах Эрик Абидаль проведет матч с капитанской повязкой. Все поддержали идею и пообещали сделать все, чтобы реализовать идею с кубком. Пуйоль начал финал ЛЧ на замене, однако команда, вдохновленная его поступком и присутствием на поле Эрика, играла просто фантастически. У Манчестер Юнайтед не было никаких шансов.

Эрик Абидаль, который недавно боролся с болезнью, первым поднял над головой кубок Лиги чемпионов под радостные овации партнеров. Он был растроган их поддержкой и чувствовал, что с ними сможет преодолеть все препятствия.

Поступок Пуйоля меня ошеломил. Я не могу описать то, что чувствовал, не существует слов, которые бы объяснили это ощущение. Я очень благодарен Карлесу, он подарил мне то, о чем я не решался даже мечтать.

К сожалению, полностью победить болезнь Эрику не удалось. Впоследствии он пересадил часть печени своего родственника Жирара, а в 2014 году повесил бутсы на гвоздь. Впрочем, его борьба и поступок Пуйоля стали еще одним украшением Лиги чемпионов, которая навсегда останется в истории турнира.