"Первый день всегда является незабываемым. После стольких лет вернуться в украинский футбол является и мотивацией, и вызовом. Днепр-1 заслуживает бороться за самые высокие места, и мы будем работать ежедневно в этом направлении.

Йовічевіч офіційно очолив СК Дніпро-1

1 очко в 3 матчах – результат, который, возможно, не соответствует игре команды. В первую очередь, должны поднять настроение команде. В такой ситуации всегда на команду влияет и давит результат, необходимость выполнить задачу на сезон. Но я считаю, что надо идти от матча к матчу. Жить не чем-то призрачным, а трудом, качественными тренировками.

Отмечу, что имеющиеся игроки по своему качеству могут выполнить задачу. С другой стороны, есть еще 15 дней, и если будет возможность приобрести игрока на определенную позицию для укрепления конкуренции, мы это сделаем вместе со спортивным директором Андреем Русолом. Поэтому еще есть пространство для улучшения команды, чтобы выполнить задачу еще лучше. Еще раз говорю: я первый, кто хочет выигрывать, потому что с детства имею дух победителя. Хочу эту эмоцию передать футболистам. В каждой тренировке, в каждом упражнении должно быть победитель. Для того будем работать.

Хочу видеть команду агрессивной, компактной, которая понимает игру и что требует ситуация на поле. Я могу иметь философию контроля мяча, но если играю против крепкого соперника, он не получится. Тогда должны активно действовать без мяча в первой и второй зонах или в высоком прессинге. Хочу, чтобы команда играла в тотальный футбол и понимала игру", – цитурует Игоря Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепровский клуб объявил о подписании контракта с хорватом сроком на два года с возможностью продления еще на один. Последним местом работы Игоря Йовичевича было загребское Динамо, с которым он стал чемпионом страны.

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