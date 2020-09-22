СК Дніпро-1 оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став Ігор Йовічевіч, повідомляє офіційний сайт клубу.

Йовічевіч в СК Дніпро-1: Циганик озвучив деталі потенційного контракту хорвата

З хорватом укладено контракт на два роки з можливістю продовження ще на один. До штабу фахівця увійдуть Юрій Беньо, Андрій Ханас, тренер голкіперів Валерій Городов та тренери з фізпідготовки Євген Баришніков та Ісан Мартін Андрес. Завдання на сезон – потрапляння до єврокубків.

Останнім місцем роботи хорвата було загребське Динамо, з яким він став чемпіоном країни. В Україні фахівець очолював Карпати у 2014-2015 роках. У СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч прийшов після відставки Дмитра Михайленка.

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