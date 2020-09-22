"Перший день завжди є незабутнім. Після стількох років повернутися до українського футболу є і мотивацією, і викликом. Дніпро-1 заслуговує боротися за найвищі місця, і ми будемо працювати щоденно у цьому напрямку.

Йовічевіч офіційно очолив СК Дніпро-1

1 очко у 3 матчах – результат, який, можливо, не відповідає грі команди. В першу чергу, мусимо підняти настрій команді. У такій ситуації завжди на команду впливає та тисне результат, необхідність виконати завдання на сезон. Але я вважаю, що треба йти від матчу до матчу. Жити не чимось примарним, а працею, якісними тренуваннями.

Зазначу, що наявні гравці за своєю якістю можуть виконати це завдання. З іншого боку, є ще 15 днів, і якщо буде можливість придбати гравця на певну позицію для зміцнення конкуренції, ми це зробимо разом зі спортивним директором Андрієм Русолом. Тож, ще є простір для покращення команди, щоб виконати завдання ще краще. Ще раз кажу: я перший хочу вигравати, бо змалку маю дух переможця. Хочу цю емоцію передати футболістам. У кожному тренуванні, у кожній вправі має бути переможець. Для того будемо працювати.

Хочу бачити команду агресивною, компактною, яка розуміє гру та що вимагає ситуація на полі. Я можу мати філософію контролю м’яча, але якщо граю проти міцнішого суперника, так не вийде. Тоді маємо активно діяти без м’яча у першій та другій зонах або у високому пресингу. Хочу, щоб команда грала у тотальний футбол і розуміла гру", – цитує слова Ігоря Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпровський клуб оголосив про підписання контракту з хорватом терміном на два роки з можливістю продовження ще на один. Останнім місцем роботи Йовічевіча було загребське Динамо, з яким він став чемпіоном країни.

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