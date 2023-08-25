Йовичевич опозорился против команды Неймара, Бензема забил дебютный гол, Джеррард впервые не смог победить
Состоялись очередные матчи саудовской Про-лиги. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 3 тур
Аль-Ахли – Аль-Ахдуд – 1:0
Гол: Кессье, 90+6
Аль-Рияд – Аль-Иттихад – 0:4
Голы: Бензема, 17, Хамдалла, 25, 45+10, Амри, 90+4
Аль-Иттифак – Аль-Халидж – 1:1
Голы : Витинью, 50 – Мартинш, 29
Аль-Райед – Аль-Хиляль – 0:4
Голы: Митрович, 42, Аль-Давсари, 52, 69 (пен), Хамддан, 89
Удаление: Гонсалес, 78 – Милинкович-Савич, 76
Аль-Ахли помучился в матче против Аль-Ахдуда. Хозяева создали ряд опасных моментов, впрочем, забить удалось только в компенсированное время. Экс-полузащитник Барселоны Франк Кессье принес третью подряд победу своей команде.
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Бензема и Ко поиздевались над Аль-Риядом. Уже на 17 минуте француз забил первый гол в ворота соперника и свой дебютный в чемпионате. До этого матча Карим отмечался только в Кубке арабских чемпионов. Дальше все шло по сценарию Аль-Иттихада. До перерыва счет на табло был разгромным. Во второй половине игры у подопечных Санту было несколько хороших моментов, но их не сумели использовать. Точку в матче поставил Амри.
Команда Джеррарда играла против скромного Аль-Халиджа. Гости открыли счет первыми и удерживали его до начала второго тайма. На 50 минуте Витиньо сравнял. Несмотря на все старания, Аль-Иттифак не смог одержать победу. Это впервые, когда подопечные Джеррарда не набрали три очка в чемпионате.
Аль-Хиляль, в который перешел Неймар, поиздевался над экс-наставником Шахтера Игором Йовичевичем. В дебютной игре удалось отличиться Митровичу, который сбежал из АПЛ. А дальше в ворота Аль-Раэда влетали гол за голом. Встреча также стала дебютной для Буну, который покинул Севилью. В итоге команда Йовичевича потерпела третье поражение подряд.
Лидируют в турнирной таблице Аль-Иттихад и Аль-Ахли, которые набрали максимум очков. Аль-Хиляль занимает третью строчку, а команда Джеррарда – четвертую. Обе команды имеют по семь баллов. Подопечные Йовичевича находятся на самом дне без набранных пунктов.