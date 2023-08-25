Саудовская Аравия, 3 тур

Аль-Ахли – Аль-Ахдуд – 1:0

Гол: Кессье, 90+6

Аль-Рияд – Аль-Иттихад – 0:4

Голы: Бензема, 17, Хамдалла, 25, 45+10, Амри, 90+4

Аль-Иттифак – Аль-Халидж – 1:1

Голы : Витинью, 50 – Мартинш, 29

Аль-Райед – Аль-Хиляль – 0:4

Голы: Митрович, 42, Аль-Давсари, 52, 69 (пен), Хамддан, 89

Удаление: Гонсалес, 78 – Милинкович-Савич, 76

Аль-Ахли помучился в матче против Аль-Ахдуда. Хозяева создали ряд опасных моментов, впрочем, забить удалось только в компенсированное время. Экс-полузащитник Барселоны Франк Кессье принес третью подряд победу своей команде.

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Бензема и Ко поиздевались над Аль-Риядом. Уже на 17 минуте француз забил первый гол в ворота соперника и свой дебютный в чемпионате. До этого матча Карим отмечался только в Кубке арабских чемпионов. Дальше все шло по сценарию Аль-Иттихада. До перерыва счет на табло был разгромным. Во второй половине игры у подопечных Санту было несколько хороших моментов, но их не сумели использовать. Точку в матче поставил Амри.

Команда Джеррарда играла против скромного Аль-Халиджа. Гости открыли счет первыми и удерживали его до начала второго тайма. На 50 минуте Витиньо сравнял. Несмотря на все старания, Аль-Иттифак не смог одержать победу. Это впервые, когда подопечные Джеррарда не набрали три очка в чемпионате.

Аль-Хиляль, в который перешел Неймар, поиздевался над экс-наставником Шахтера Игором Йовичевичем. В дебютной игре удалось отличиться Митровичу, который сбежал из АПЛ. А дальше в ворота Аль-Раэда влетали гол за голом. Встреча также стала дебютной для Буну, который покинул Севилью. В итоге команда Йовичевича потерпела третье поражение подряд.

Лидируют в турнирной таблице Аль-Иттихад и Аль-Ахли, которые набрали максимум очков. Аль-Хиляль занимает третью строчку, а команда Джеррарда – четвертую. Обе команды имеют по семь баллов. Подопечные Йовичевича находятся на самом дне без набранных пунктов.

‍ The whip from Mahrez

? The header from Kessie



Franck Kessie wins it for Al Ahli in stoppage time! ️#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/qUhvyFdlGb — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 24, 2023

King Karim!



Karim Benzema stylishly puts away his first goal in an Al Ittihad shirt! ?#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/ahcpSCZpUJ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 24, 2023