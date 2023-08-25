Саудівська Аравія, 3 тур

Аль-Ахлі – Аль-Ахдуд – 1:0

Гол: Кессьє, 90+6

Аль-Ріяд – Аль-Іттіхад – 0:4

Голи: Бензема, 17, Хамдалла, 25, 45+10, Амрі, 90+4

Аль-Іттіфак – Аль-Халідж – 1:1

Голи: Вітінью, 50 – Мартінш, 29

Аль-Раед – Аль-Хіляль – 0:4

Голи: Мітровіч, 42, Аль-Давсарі, 52, 69 (пен), Хамддан, 89

Вилучення: Гонсалес, 78 – Мілінковіч-Савіч, 76

Аль-Ахлі помучився в матчі проти Аль-Ахдуда. Господарі створили низку небезпечних моментів, втім, забити вдалося тільки в компенсований час. Екс-півзахисник Барселони Франк Кессьє приніс третю поспіль перемогу своїй команді.

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Бензема і Ко познущалися з Аль-Ріяда. Вже на 17 хвилині француз забив перший гол у ворота суперника і свій дебютний в чемпіонаті. До цього матчу Карім відзначався тільки в Кубку арабських чемпіонів. Далі все йшло за сценарієм Аль-Іттіхада. До перерви рахунок на табло був розгромним. В другій половині гри у підопічних Санту було кілька гарних моментів, але їх не зуміли використати. Крапку в матчі поставив Амрі.

Команда Джеррарда грала проти скромного Аль-Халіджа. Гості відкрили рахунок першими і втримували його до початку другого тайму. На 50 хвилині Вітінью зрівняв. Попри всі старання, Аль-Іттіфак не зміг здобути перемогу. Це вперше, коли підопічні Джеррарда не набрали три очки в чемпіонаті.

Аль-Хіляль, в який перейшов Неймар, познущався з екс-наставника Шахтаря Ігора Йовічевіча. В дебютній грі вдалося відзначитися Мітровічу, який втік з АПЛ. А далі у ворота Аль-Раеда влітали гол за голом. Зустріч також стала дебютною для Буну, який покинув Севілью. У підсумку команда Йовічевіча зазнала третьої поразки поспіль.

Лідирують в турнірній таблиці Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі, які набрали максимум очок. Аль-Хіляль посідає третю сходинку, а команда Джеррарда – четверту. Обидві команди мають по сім балів. Підопічні Йовічевіча перебувають на самому дні без набраних пунктів.

‍ The whip from Mahrez

? The header from Kessie



Franck Kessie wins it for Al Ahli in stoppage time! ️#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/qUhvyFdlGb — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 24, 2023

King Karim!



Karim Benzema stylishly puts away his first goal in an Al Ittihad shirt! ?#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/ahcpSCZpUJ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 24, 2023