СК Днепр-1 объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Игор Йовичевич, сообщает официальный сайт клуба.

Йовичевич в СК Днепр-1: Цыганык озвучил детали потенциального контракта хорвата

С хорватом заключен контракт на два года с возможностью продления еще на один. В штаб специалиста войдут Юрий Беньо, Андрей Ханас, тренер голкиперов Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес. Задача на сезон – попадание в еврокубки.

Последним местом работы хорвата было загребское Динамо, с которым он стал чемпионом страни. В Украине специалист возглавлял Карпаты в 2014-2015 годах. В СК Днепр-1 Йовичевич пришел после отставки Дмитрия Михайленко.

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