Известный журналист Игорь Цыганик рассказал о некоторых финансовых условиях контракта Йовичевича, который может возглавить СК Днепр-1 в ближайшее время.

"Относительно последней информации о Йовичевиче, насколько мне известно, завтра-послезавтра он уже будет представлен команде Днепр-1 и начнет работу вместе со своими помощниками.

Йовичевич будет представлен главным тренером СК Днепр-1 уже на следующей неделе, – СМИ

Среди них Юрий Бене, который помогал Бабичу в Мариуполе, а до этого он с Йовичевичем работал в Карпатах. А также Андрей Ханас, с которым они работали в львовском клубе. Кроме них будет еще один хорватский специалист. Тренером вратарей останется Валерий Городов, который очень плодотворно работает в этой команде уже очень длительное время. Недаром Андрей Лунин постоянно вспоминает его только теплыми словами.

Относительно финансовых условий, то у Йовичевича будет третий контракт в УПЛ за финансовой составляющей после Каштру и Луческу. Контракт у него рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на год", – сказал Игорь Цыганик в программе Цыганик LIVE.

Напомним, Игора Йовичевича активно сватают в СК Днепр-1 после ухода из клуба Дмитрия Михайленко. Последним местом работы хорвата было загребское Динамо, с которым он стал чемпионом страны. В Украине специалист возглавлял Карпаты в 2014-2015 годах.

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