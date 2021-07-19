"Команда готова и с нетерпением хочет начать чемпионат. Ждем еще пару футболистов, чтобы доукомплектоваться и сконцентрироваться окончательно на начале чемпионата.

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Могу сказать, что это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы. Будто играли в УПЛ уже. Возможно, нет такого психологического давления, но напряжение очень высокое. Давно не было такого количества единоборств. И это хорошо.

Мы все ждем среды, когда состоится презентация команды – открытая тренировка, представление новичков. Это обычное дело для европейских клубов, поэтому будет интересно. Если не ошибаюсь, и в УПЛ открывают трибуны для зрителей. Это очень большой плюс для чемпионата.

Есть очень качественные матчи, и с болельщиками они могут быть на уровне Бундеслиги. Здесь есть характерные команды, здесь физическая лига с мощными быстрыми футболистами. И с болельщиками намного легче достичь результата. Поэтому, я призываю их на открытую тренировку и чтобы их как можно больше было с нами на протяжении всего чемпионата. Знаю, что они будут гордиться за нас, когда увидят, что команда бьется с первой до последней минуты. Никогда они не упрекнут нас, что мы не бились. Возможно, иногда результат будет не таким, как мы хотим, но поле мы будем оставлять в крови", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, новый сезон для днепрян начнется уже через неделю – 26 июля. В первом туре УПЛ подопечные Йовичевича на выезде сыграют против Ворсклы.

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