Форвард сборной Украины Артем Довбик признался, что сегодня для него игровое время важнее денег и престижа.

"Если будет вариант, который сочтут подходящим мой клуб и мой агент, тогда буду думать. В других случаях – это просто разговоры.

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Поймите меня правильно – я много пропустил. Сейчас я очень рад, что тренер мне доверяет в СК Днепр-1, поэтому думаю только о том, как лучше сыграть в новом сезоне.

Для меня игровая практика – это как свежий воздух после того, как в Дании пришлось почти целый год пропустить после травмы. Так что все мои мысли только о СК Днепр-1. Слышал, что есть клубы, которые за мной следят. Если днепряне решат, что чье-то предложение по мне его устроит, тогда нет вопросов", – сказал Довбик в интервью FanDay.

Напомним, Артем перешел в СК Днепр-1 в августе 2020 года из датского Митьюлланда за 450 тысяч евро. Его контракт с днепрянами действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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