"Команда готова та з нетерпінням хоче почати чемпіонат. Чекаємо ще кілька футболістів, щоб доукомплектуватися та сконцентруватися остаточно на початку чемпіонату.

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Можу сказати, що це були найкращі збори за мої останні тренерські роки. Ніби грали в УПЛ вже. Можливо, немає такого психологічного тиску, але напруга є дуже високою. Давно не було такої кількості єдиноборств. І це добре.

Ми всі чекаємо середи, коли відбудеться презентація команди – відкрите тренування, представлення новачків. Це звична річ для європейських клубів, тож буде цікаво. Якщо не помиляюся, і в УПЛ відчиняють трибуни для глядачів. Це дуже великий плюс для чемпіонату.

Є дуже якісні матчі, і з уболівальниками вони можуть бути на рівні Бундесліги. Тут є характерні команди, тут фізична ліга з потужними швидкими футболістами. І з уболівальниками набагато легше досягти результату. Тож, я закликаю їх на відкрите тренування і щоб їх якомога більше було з нами протягом всього чемпіонату. Знаю, що вони будуть гордими за нас, коли побачать, що команда б’ється з першої до останньої хвилини. Ніколи вони не дорікнуть нам, що ми не билися. Можливо, інколи результат буде не таким, як ми бажаємо, але поле ми будемо залишати у крові", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, новий сезон для дніпрян розпочнеться вже за тиждень – 26 липня. У першому турі УПЛ підопічні Йовічевіча на виїзді зіграють проти Ворскли.

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