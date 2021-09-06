"Немножко беспокоит потенциальная травма Сватка, который пока хромает. Произошло это перед голом Александрии, на последних секундах. Очень не хочется, чтобы случались травмы в товарищеских играх. Матч нужен для ощущения ритма, особенно футболистам, которые имеют меньше минут в официальных матчах. Тот же Логинов из-за красной карточки сыграл лишь тайм или даже меньше – и то, что этой цели не удалось достичь, меня больше тревожит, чем сам результат 1:1.

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Относительно прошедшей недели, то мы потренировали некоторые сегменты игры, подтянули команду физически. Некоторых футболистов нет: сборников и Пихаленка, Кравченко, Довбика, Чуже. У последних травмы не столь тяжелые, но они выбивают из ритма. Надеюсь, что хотя бы несколько из них будут готовы к матчу с Шахтером, и мы будем в боевой готовности", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Добавим, что матч днепрян против Шахтера состоится 11 сентября. Сейчас команды имеют по 13 очков, деля второе-третье место.

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